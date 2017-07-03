Эксперты: Куйвашев «накапливает риски»

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев относится к тем главам регионов, которые не разрешают конфликты, а, наоборот, склонны накапливать риски.

Как сообщают сегодня «Ведомости», к такому выводу пришли эксперты из фонда «Петербургская политика». Отказ от конкурентного сценария проведения губернаторских выборов ограничивает возможности для политического усиления победителей: врио губернаторов это учитывают, но по-разному выстраивают систему управления социально-политическими рисками.

Эксперты выделяют четыре типа поведения врио губернатора с точки зрения управления рисками: эти риски могут накапливаться (Калининградская, Новгородская, Рязанская, Свердловская и Ярославская области) или не накапливаться (Мордовия, Саратовская и Томская области, Севастополь), временно замораживаться (Бурятия, Марий Эл, Удмуртия, Кировская область) или снижаться (Карелия, Пермский край, Белгородская область).

«Переназначение Евгения Куйвашева в Свердловской области было смазано «аппаратной войной» в отношении мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана», – отмечает издание.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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