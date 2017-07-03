На экс-мэра Первоуральска Переверзева заведена уголовка (ДОКУМЕНТЫ)

Экс-глава Первоуральска Юрий Переверзев стал фигурантом уголовного дела, которое возбуждено по ч.2 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Максимальная санкция по этой статье – семь лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры.

Как стало известно «Новому Дню», следователи считают, что Переверзев незаконно отдал строительной фирме земельный участок. Причем бесплатно. «…При отсутствии законных оснований принял явно выходящее за пределы его полномочий заведомо незаконное решение о предоставлении бесплатно в собственность юридическому лицу земельного участка, оформленное постановлением администрации ГО Первоуральск от 18 июня 2013 года «О предоставлении земельного участка СНТ «Озеро Глухое» для садоводства по адресу Свердловская область, г. Первоуральск, 60, 73 кв. Верх-Исетского лесхоза Широкореченское лесничество», – говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего мэра Первоуральска. По данным следователей, из-за действий экс-главы города муниципалитету был причинен существенный финансовый ущерб – на сумму 27 млн рублей.

На момент выхода публикации сам Юрий Переверзев был недоступен для комментариев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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