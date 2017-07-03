В Березовском водитель Lexus сбил насмерть пешехода, врезался в столб и ВАЗ (ФОТО)

Госавтоинспекция Березовского выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня около восьми часов утра на Березовском тракте, 6. «По предварительным данным, юноша 1998 года рождения на Lexus двигался в сторону Екатеринбурга. Совершая обгон, он допустил занос транспортного средства, в результате чего сбил пешехода – молодого человека 1993 года рождения. Он шел по краю проезжей части. После этого иномарка влетела в столб, строительный вагончик и стоящий другой автомобиль. Пешеход погиб на месте, еще до приезда скорой помощи», – рассказали в ведомстве, добавив, что стаж вождения виновника ДТП составляет всего один год.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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