Защитники Городского пруда ищут деньги на проведение праздника в его честь

Интернет-сообщество «Друзья Городского пруда» планирует провести 7 июля праздник, который призван привлечь внимание горожан к проблеме сохранения водоема и всей реки Исеть, а также позволить горожанам больше узнать о нем.

Как передает корреспондент NDNews.ru, все подписчики сообщества получили письмо, в котором организаторы просят помощи – финансовой и волонтерской. Активисты пишут: «У нас есть река, несколько прудов, протяженные неухоженные берега и это всё – наше. И где в следующий раз возникнут нелепые проекты, неконтролируемые сбросы отходов или вырубки деревьев – неизвестно. Настала пора обратить внимание на реку и начать о ней заботиться. Мы очень надеемся, что цепь всех событий (обнимашки, письма, экскурсии, флешмобы и т. д.) приведет нас к успеху и строительство храма отменят! Но сейчас ситуация такая: куда бы не пришли, а мы сходили много куда, все всегда «душой с нами». Души нам нужны, даже очень :) Но еще больше нам нужны спонсоры! И мы их, конечно же, ищем. На сегодняшний день нами потрачено 70 тысяч рублей собственных средств. Это охрана и оборудование для праздника. Зачем тратить деньги на праздник? Отвечаем:

Праздник – потому что на митинги ходят активные и информированные горожане, а мы хотим собрать всех – и тех, кто ничего не знает о проблеме строительства, и тех, кто к ней безразличен».

По словам авторов письма, сейчас в сообществе состоит 947 человек. Если каждый из них пожертвует хотя бы 200 рублей, это уже будет большим подспорьем.

Как рассказала одна из организаторов, Анастасия, основных площадок будет две. Перед зданием Музея архитектуры и дизайна разместится шатер, где будут демонстрироваться фильмы и видеоролики о Екатеринбурге и Исети, а с 19 до 22 часов перед Музеем ИЗО пройдет концерт екатеринбургских музыкантов. По словам организаторов, проведение акции уже согласовано с администрацией города.

Связаться с активистами можно через группу в соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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