Свердловские единороссы стали самыми богатыми в выборный год

Свердловский избирком опубликовал финансовую отчетность партий за первый квартал 2017 года. В предвыборный период только шесть региональных отделений вели активную работу, передает корреспондент NDNews.ru.

Как водится, самой богатой стала «Единая Россия». Свердловские партийцы получили 9,7 миллионов рублей, в том числе более 2 миллионов в виде пожертвований от компаний. Большая часть денег ушла на содержание регионального отделения, также партийцы потратили почти 300 тысяч рублей на конференции и публичные мероприятия. В остатке на второй квартал единороссы имели свыше 11 миллионов рублей.

«Справедливая Россия» в первом квартале получила более 4 миллионов рублей и потратила половину этой суммы. Более миллиона ушло на содержание региональных ячеек эсеров, почти 900 тысяч было вложено в партийную рекламу и агитацию.

Доходы свердловских коммунистов с начала года составили 1,9 миллиона рублей (поступления от ЦК партии и членских взносов). Почти вся эта сумма была израсходована на организацию работы отделения. Также коммунисты отчитались о более «мелких» расходах: 30 тысяч рублей ушло на избирательные фонды, 120 тысяч – на благотворительность, 266 тысяч – партийная агитация, 8 тысяч рублей – проведение конференции. При этом свердловское отделение КПРФ имело солидные накопления с прошлого года – более 21 миллиона рублей.

Среди непарламентских партий более активна была «Партия Роста». Региональное отделение получило свыше миллиона рублей в виде пожертвований от юрлиц и граждан, при этом потратило за первый квартал чуть более 5 тысяч рублей на «уставную деятельность».

Российская партия пенсионеров за справедливость отчиталась о получении 987 тысяч рублей. При этом содержание реготделения обошлось в 204 тысячи, а остальные деньги ушли по статье «другие незапрещенные законом расходы», как указано в отчете.

Свердловское «Яблоко» под руководством тогда еще Юрия Переверзева получило 137 тысяч от федерального центра. Расходы с учетом оставшихся с 2016 года средств составили 151 тысячу рублей. Напомним, после скандала с выдвижением Евгения Ройзмана в губернаторы, Переверзев вышел из партии, а свердловское отделения было распущено.

Свердловская «Родина» с начала года также отчиталась о расходах на партийную деятельность, которая обошлась всего в 7 тысяч рублей. В мае в региональном отделении сменилось руководство. Партия также заявила о губернаторских амбициях, но пока не представила своего кандидата.

Остальные партии, проявившие активность с началом избирательной кампании в Свердловской области, до конца марта не подавали признаки финансовой жизни. Среди них оказались «Патриоты России», Парнас, «Зеленые», Интернациональная партия России, и что самое удивительное – ЛДПР.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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