Первый зам Якоба получил новое назначение

Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко получил новое назначение: он возглавил вновь созданную комиссию по противодействию коррупции.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, глава администрации на днях Александр Якоб подписал постановление об утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов. Помимо Кожемяко, в состав комиссии вошли начальник правового департамента администрации Екатеринбурга Екатерина Грин, член Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Кардашин, начальник отдела кадровой и муниципальной службы Сергей Сунцов и другие должностные лица. Основной формой работы комиссии станут заседания, которые будут осуществляться по мере необходимости при наличии оснований для проведения.

Добавим, что Алексей Кожемяко считается одним из возможных преемников Якоба, который скоро достигнет пенсионного возраста.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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