Житель Ирбита, забивший до смерти приятеля сковородкой, получил 9 лет колонии

В Ирбите вынесен приговор 31-летнему мужчине, убившего своего знакомого во время пьяной ссоры.

Преступление было совершено в ночь на 18 ноября 2016 года. Как установил суд, в это время обвиняемый находился в частном доме по переулку Уральский в Ирбите и распивал спиртное с приятелем 1972 года рождения. Собутыльник плохо отозвался об умершей родственнице подсудимого, за что тот начал избивать его, вооружившись попавшейся под руку сковородкой. От полученных травм потерпевший скончался на месте спустя непродолжительное время, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Суд счел собранные следствие доказательства достаточными для обвинения по 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Житель Ирбита приговорен к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ирбит, служба информации РИА «Новый День»

Ирбит. Другие новости 03.07.17

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