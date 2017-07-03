Свердловской области пообещали июль без лесных пожаров (СКРИН)

ФГУП «Авиалесоохрана» составило карту прогноза лесных пожаров на территории России в июле. Свердловской области пообещали минимум природных инцидентов. Но у соседей риск возгораний выше.

За прошедшие выходные в России возникло 158 лесных пожаров, причем более 70 % из них – «грозовые», в остальных случаях сыграл роль человеческий фактор. Особо сложная обстановка в Забайкальском крае, Иркутской области и Якутии. На территории Свердловской области не было зарегистрировано случаев возгорания леса. Весьма вероятно, и весь июль в регионе природных пожаров не будет либо будет гораздо меньше, чем в среднем за этот месяц. Согласно предварительному прогнозу Авиалесоохраны, Средний Урал отнесен в зону с вероятностью лесных пожаров ниже уровня среднемноголетних значений. Превышение уровня ожидается в соседних регионах – в южной и западной частях Челябинской области и в юго-западной части Курганской области.

Добавим, синоптики ранее давали долгосрочный прогноз о том, что лето будет сухим и засушливым, однако пока ожидания не оправдались. Сегодня на территории Свердловской области действует метеорологическое предупреждение: возможны грозы, сильные и очень сильные дожди, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.

Екатеринбург, служба информации

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