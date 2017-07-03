Обновленная партия «Союз» выдвинула в губернаторы многодетного юриста

Только что съезд партии РОС – «Российский общенародный союз» – выдвинул кандидатов в губернаторы двух регионов.

Как рассказал NDNews.ru сопредседатель партии, экс-депутат заксо Евгений Артюх, в губернаторы Севастополя выдвинут лидер партии Сергей Бабурин, в губернаторы Свердловской области – юрист Иван Волков. «Иван Волков – общественник и управляющий партнёр юридической компании «Юрлига». Наш местный, имеет опыт управленческой работы, хорошо знает Урал и его проблемы. Многодетный отец», – добавил Артюх.

Он также рассказал, что партия готова стать объединяющей площадкой для малых партий и предлагает им войти в проект. К партии уже присоединились «Интернациональная партия» и партия «Рожденные в СССР».

Напомним, это уже 11-я партия, которая заявила о своем участии в выборах губернатора. Выдвижение продлится до 21 июля.

Фото из ФБ И.Волкова.

Екатеринбург, Москва, Севастополь, Евгения Вирачева

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