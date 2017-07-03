В Каменске-Уральском в тройном ДТП пострадали четыре человека

В Каменске-Уральском в тройном ДТП пострадали четыре человека, сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления Госавтоинспекции, авария произошла на улице Маркса. В районе Плотинки в старой части города столкнулись три автомобиля – «газель» под управлением 65-летнего водителя, «Вольво», которым управлял 26-летний мужчина и «Шевроле Лачетти» под управлением 24-летнего каменца.

«В результате ДТП травмы получили четыре человека – у водителя и пассажира «газели» переломы бедер, они доставлены в городскую больницу. Водителю «Шевроле Лачетти» с ушибом грудной клетки назначено амбулаторное лечение, у пассажирки легкового автомобиля – закрытая черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, госпитализирована в городскую больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», – уточняют в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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