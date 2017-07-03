Более 23 тысяч свердловчан пострадали от укусов клещей: зараженных боррелиозом стало больше

По свежим данным регионального управления Роспотребендзора, в Свердловской области, от укусов клещей пострадало 23796 человек, из них 4,5 тысячи детей до 17 лет.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 167 человек, что в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2016 года. Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставлен 418 пациентам, что на 17% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Напомним, в этом году было два летальных исхода от энцефалита. После укусов зараженных клещей погибли пенсионеры 68 и 70 лет, оба были не привиты.

Наибольшая активность клещей зарегистрирована в Асбестовском, Рефтинском, Ирбитском, Талицком, Пышминском, Ачитском округах и Каменске-Уральском. В Екатеринбурге число пострадавших от укусов опасных членистоногих превысило 9 тысяч человек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

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