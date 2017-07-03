На Вторчермете автобус снес забор и врезался в дерево

Автобус Isuzu на Вторчермете снес ограждение, после чего въехал в дерево.

Как сообщают в сообществе «Инцидент. Екатеринбург», ДТП случилось сегодня в четвёртом часу дня в районе перекрёстка Титова – Братская в сторону центра. По словам очевидца, водитель автобуса Isuzu снёс забор, даже кусок бетона со столбиком выпал. Потом шофер вышел из автобуса и убрал этот кусок бетона с дороги. Что послужило причиной аварии, пока не известно. В ДТП никто не пострадал.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», в настоящее время движение на улице Титова достаточно свободное.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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