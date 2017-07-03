Ночью на Среднем Урале ожидаются сильные ливни с градом

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено на сутки. По прогнозу метеорологов, в ночь на 4 июля на территории региона сохраняется вероятность возникновения опасных погодных явлений: очень сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 20-25 м/с.

«Все это повышает вероятность повреждения сельхозкультур, конструкций строений, линий связи, возникновения аварий на системах энергокомплекса. Главное управление МЧС России по Свердловской области настоятельно рекомендует жителям не рисковать собственной жизнью и соблюдать правила безопасного поведения в непогоду!» – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели просят жителей сообщать обо всех происшествиях по телефону пожарно-спасательной службы «101» или на телефон доверия МЧС 8(343)262-99-9.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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