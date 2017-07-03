Задачка: сколько кандидатов в губернаторы соберут подписи депутатов?

В Свердловской области продолжается избирательная кампания. Новые желающие попробовать себя в качестве главы региона появляются каждую неделю. Сейчас число потенциальных кандидатов в главы региона приближается к десяти. Правда, не у всех заявившихся будет возможность продолжить гонку – их ограничит муниципальный фильтр.

На сегодняшний день нужное число подписей собрали врио губернатора Евгений Куйвашев, «эсер» Дмитрий Ионин, либерал-демократ Игорь Торощин, коммунист-банкир Алексей Парфенов. В процессе сбора находятся мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и депутаты ЕГД Дмитрий Сергин и Константин Киселев. Еще несколько: спортсменка Олеся Красномовец, бывшая уборщица курганского детского сада Евгения Чудновец, многодетный юрист Иван Волков пока к сбору не приступали. Но подписей муниципальных депутатов на всех не хватит точно. РИА «Новый День» предлагает своим читателям задачку – сколько кандидатов еще хотя бы теоретически смогут преодолеть фильтр?

Дано: в Свердловской области 1547 депутатов (такие данные агентству предоставили в облизбиркоме). Но известно, что подписи уже собрали Евгений Куйвашев (по неподтвержденным данным, речь идет о 600 «автографах» депутатов), Дмитрий Ионин (он заручился поддержкой 140 депутатов и больше подписи собирать не будет, сказал он сам), Игорь Торощин (по данным агентства, он собрал 200 подписей), Алексей Парфенов (у него 132 подписи). Еще 10 депутатов на свою сторону привлек Евгений Ройзман, но ему не хватает еще каких-то 116 подписей до преодоления фильтра. Константин Киселев заявил NDNews.ru, что необходимое количество подписей «зеленые» собрали, даже немного с запасом – то есть как минимум 126 подписей точно есть. Дмитрий Сергин не готов делиться точной цифрой собранных автографов, отмечая лишь, что он близок к цели, то есть как минимум о сотне говорить можно.

Вопрос: сколько еще кандидатов в губернаторы Свердловской области смогут продолжить участие в кампании, если минимальное число подписей депутатов муниципальных дум, которое нужно собрать, равняется 126?

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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