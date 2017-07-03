В Екатеринбурге СК начал проверку из-за 13-летней девочки, родившей сына

В Екатеринбурге начата проверка по факту рождения ребенка у девочки-подростка. Следователи намерены выяснить, имеет ли место в этой истории халатность органов системы профилактики. Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, по имеющейся информации, мать 13-летней девочки скончалась, отец вместе с несовершеннолетней дочерью не проживает. Девочка родила сына еще в апреле этого года.

В рамках проверки, как уточнили в ведомстве, будет выясняться, «в полной ли мере сотрудники органов системы профилактики выполняли свои должностные обязанности по защите прав несовершеннолетней, фактически оставшейся без попечения родителей». Если будут обнаружены признаки халатности или бездействия, этому будет дана процессуальная оценка – вплоть до возбуждения уголовного дела. Кроме того, в рамках проверки, по данным СКР, планируется установить отца ребенка и дать правовую оценку половому акту с несовершеннолетней. «За преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность», – подчеркнули в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

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