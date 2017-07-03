«Власть использует народ как свое нижнее белье»: «перловка» с ЕГЭ по обществознанию

Российские выпускники сдают ЕГЭ, и преподаватели, проверяющие их работы, ежедневно сталкиваются с забавными и парадоксальными суждениями, которые иначе как «перлами» не назовешь.

Одним из самых продуктивных в этом плане является ЕГЭ по обществознанию. Доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ, политолог, преподаватель Сергей Шмидт уже много лет коллекционирует «перлы» вчерашних школьников. Сегодня он поделился свежими образцами с иркутским информагентством «Телеинформ». Помимо иркутских выпускников, авторами «перлов» стали ребята из Москвы, Саратовской, Томской, Кемеровской областей и Приморского края. Предлагаем вашему вниманию лучшие из них.

Власть

«Власть использует народ как свое нижнее белье».

«Источник власти – деньги, женщины и дети».

«Власть это высокоуважаемые члены общества».

«Власть это собственность государства, которую передают в одни руки».

«Власть всегда может сказать: мы – суровы, но мы – закон».

«Власть это высшая мера наказания для народа».

«Власть это способ управления населением с помощью разных источников финансирования».

Демократия

«На выборах граждане выбирают то, что им лучше, из того, что им хуже».

«Люди часто устают от демократии, хотят отдохнуть от нее. Такие, как Сталин, Трамп, Путин тут как тут».

«У каждого чиновника где-нибудь зарыт кошелек с драгоценностями. За таких голосовать не нужно. С другой стороны, совсем бедные чиновники не удержатся от воровства. В общем, было бы честнее, если бы нами руководили какие-нибудь инопланетяне».

«Элита это жулики, которых не удалось посадить».

Путин

«Мы выбрали президентом Путина, а американцы бесятся, что их не спросили».

«У нас в родне все женщины за президента Путина, значит, он их удовлетворяет».

«Не думаю, что в задание включили слова Путина, чтобы мы с ними не соглашались».

«У Путина нет детей, это плохо. Некому будет передать власть в стране».

Общественный прогресс

«Прогресс это движение от нашего к вашему».

«Если человечество не одумается, оно вернется в животный мир, для жизни в котором оно совершенно не приспособлено».

Вопрос про «причины увольнения по инициативе работодателя»

«Невыполнение заработной платы».

«Человек без уважительной причины ходит на рабочее место».

«Причина увольнения – отклоняющееся поведение, например, работник все время приходит на работу голый».

«Гражданин забывал приходить на работу из-за разных праздников».

«Сначала работник не сдавал отчеты о проделанной работе. Потом выяснилось, что он вообще не работает. А закончилось тем, что он напился и объявил, что хочет быть начальником».

«Можно уволить за причинение телесных убытков начальству».

«Причина увольнения – измена мужу на рабочем месте».

«Причина увольнения это нездоровое пьянство, но и трезвость лени не оправдание».

«Работодатель сам виноват в декретном отпуске сотрудника».

Вопрос про «отклоняющееся поведение»

«Я однажды отклонился в своем поведении, но мне поставили два за контрольную работу и я успокоился».

«Ярко выраженное поведение нравится женщинам, но может обидеть инвалидов».

«Про девиантное поведение ставят отметку в паспорте, чтобы предупредить окружающих».

«Каждый раз, когда я вижу женщину, я стараюсь вести себя чище».

«Отклонился в поведении – будет двушечка».

«Отклоняющееся поведение в социологии называется «доцентное поведение»».

«Примером отклоняющегося поведение может быть желание быть собой».

«Причиной девиантного поведения может быть плохая погода, а у психов просто весна».

«Дети это цветы на школьных грядках. Хулиганы с девиантным поведением это сорняки. А педагоги это фермеры».

Законы

«Если совсем не хочешь нарушать закон, сиди дома и читай книжки».

«Путин ввел комендантский час для детей, как в Америке при Гитлере».

«Нас с детства приучают соблюдать законы, такие как воровство, убийство и половые нормы».

«Неженатые контакты с женщинами».

«Дееспособных людей лучше не казнить».

«… осужден за психические отклонения от закона».

«Несоблюдение техники безопасности: сотрудник нефтяной компании полез на нефтяную вышку неодетым».

«Секс не запрещен, но заниматься им рискованно».

«Наказание не может быть полностью справедливым, иначе все преступники просили бы их наказать».

«Жить, соблюдая закон, скучно, но в тюрьме будет еще скучнее».

Стратификация, социальная мобильность

«В древности люди делились на богатых и бедных. Сейчас мало что изменилось, разве что все стали грамотными».

«Не стоит ждать от брака социальной мобильности, так как муж может оказаться сволочью или пьющий».

«Большинство населения питается из потребительской корзины».

«Пример социальной мобильности: Петр I выходит замуж за Екатерину II и встает на престол».

«На дне социальной лестницы очень страшно жить».

Из разных заданий

«Зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?»

«Примером харизматичного политика был Ленин. Все прилипали к экранам, когда он выступал. Когда он входил, все вставали».

«В детском саду я пробовал научить хомячка разговаривать. Никто не сказал мне, что это невозможно. Взрослые только смеялись и показывали на меня пальцем. Это выдавало в них плохих педагогов».

«Дизайнеры получают деньги ни за что. При этом среди них много геев, алкоголиков и других носителей девиантного поведения».

«Бывают справедливые войны, например, за наследство».

«Экономическая ответственность это когда, например, кто-нибудь отравился от произведенного тобой товара, а ты взял на содержание его семью».

«В качестве примера из собственного опыта приведу семью Рокфеллеров».

«Водительскими правами обеспечена большая часть людей, но водят они как последние животные».

«Все меньше разногласий между мужчинами и женщинами. Скоро они даже перестанут различать друг друга».

«Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов».

«Человек, конечно, может быть подопытным кроликом, но в отличие от кролика он не только умеет размножаться, но и может зубы выбить».

«Потребности бывают разные. Элен Безухова у Толстого испытывала потребность в разврате. Однако общество закрыло перед ней двери и как она не стучалась, не пустило ее обратно».

«В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ».

«Герцен, наверное, тоже был против однополых браков».

«Это хорошо, что у Герцена было свое мнение, но разве не было бы лучше, если бы он помалкивал».

«Надо расчистить свою жизнь от наследственности, иначе попадешь в тюрьму, если в ней уже были твои родственники».

«Такое чувство, что Макса Вебера много били в детстве непонятно за что. Иначе зачем он озаботился классификацией видов господства?»

«Если человек пьет на работе, значит, работа ему не интересна».

«Когда-то человек с бородою считался грязнулей или преступником, а сейчас его могут уважать за то, что он похож на Филиппа Киркорова».

«Люди не ходят голыми по улицам и не только из-за того, что холодно или они некрасивые. Культура не позволяет снимать штаны или задирать юбку там, где хочется».

«Сколько себя помню, меня заставляют учиться. Когда я вырасту и от меня отстанут, я всех заставлю переучиваться».

Добавим, что, по мнению Сергея Шмидта, не менее смешные коллекции можно составлять из совершенно публичных высказываний политиков, чиновников, бизнесменов и даже преподавателей вузов. «Во времена социальных сетей перлы взрослых людей может отбирать и коллекционировать каждый», – резюмирует он.

Иркутск, Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Иркутск, Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

В Екатеринбурге СК начал проверку из-за 13-летней девочки, родившей сына. / Задачка: сколько кандидатов в губернаторы соберут подписи депутатов?. / Свердловская область просит взаймы рекордные 19 миллиардов, чтобы закрыть дыру в бюджете. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»