Срывают сроки, оставляют протечки: строительство соцобъектов в области буксует

Управление Генеральной прокуратуры РФ по УрФО выявило множество серьезных нарушений при строительстве детских садов, больниц и других социальных объектов, возводимых за бюджетный счет.

Как сообщили NDNews.ru в уральском управлении, чаще всего встречаются срывы сроков строительства, некачественное проведение работ, оплата работ, которые фактически не проводились.

Например, в Шалинском округе сорван срок строительства «под ключ» детского сада на 60 мест в поселке Вогулка, аналогичная ситуация в деревне Гора и в поселке Сарга. Виновный оштрафован. Кроме того, в правоохранительные органы направлены материалы для решения вопроса об уголовно-правовой оценке. При проверке нового здания медучреждения в Заречном прокуратурой были обнаружены протечки, повреждения потолков, кафельной плитки и вентиляционного оборудования, потребовавшие дополнительных бюджетных затрат на их устранение. Здесь также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Североуральском округе, в поселке Покровске-Уральском, был сорван срок сдачи в эксплуатацию дома для переселенцев из аварийного жилфонда.

В Верхней Пышме были выявлены грубые нарушения требований бюджетного законодательства и условий муниципального контракта на реконструкцию здания средней общеобразовательной школы, связанные с оплатой фактически невыполненных работ. Прокуратура внесла представления главе администрации городского округа и директору строительной организации, которые рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, соответствующие материалы направлены для принятия процессуального решения в правоохранительные органы. Несвоевременное завершение работ по возведению подземной автостоянки на улице Татищева в Екатеринбурге повлекло за собой вынесение прокурорского представления руководству организации-подрядчика.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 03.07.17

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