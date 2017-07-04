В Екатеринбурге будут судить грузчика за дебош в отделе полиции

В Екатеринбурге будут судить 50-летнего грузчика за драку со стражем полрядка. Мужчину доставили в отдел полиции из-за пьяного водителя, после чего он ударил полицейского кулаком в лицо.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, 9 июня сотрудники ГИБДД на улице Автомагистральной остановили «Рено Дастер», за рулем которого был местный житель, в салоне два пассажира, в том числе 50-летний грузчик. Всю пьяную троицу доставили в полицию для составления необходимых документов и установления их личности. Последний в отделе полиции начал хватать одного из полицейских за форму, а после ударил его в челюсть кулаком.

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дебошру грозит до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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