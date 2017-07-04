Вторник, 4 июля 2017, 10:34 мск

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Генконсул США в Екатеринбурге поздравил друзей с 4 июля и объявил о своем отъезде

Генконсул США в Екатеринбурге поздравил друзей с 4 июля и объявил о своем отъезде

Генеральный консул США Маркус Микелли и его жена Ольга вчера провели торжественный прием для друзей в ознаменование 241-й годовщины независимости США.

Как сообщают участники приема, генконсул заявил, что срок его пребывания на Урале подходит к концу. В скором времени, уже осенью, его место займет кто-то из коллег. Его имени дипломат не назвал.

Напомним, Маркус Р. Д. Микелли приехал на Урал в 2015 году. Впервые на торжественной церемонии закладки «Аллеи мира» на границе Европы и Азии. Тогда в присутствии областного премьера Дениса Паслера, вице-спикера заксо Виктора Якимова и главы Первоуральска Николая Козлова генконсул США, а также другие дипломаты, работающие в Екатеринбурге, взяли лопаты и посадили саженцы дуба в заранее подготовленные ямы. Тогда же дипломат заявил прессе, что отношения между Россией и США имеют глубокую историю, и он надеется на их дальнейшее развитие. После чего общение с прессой генконсул свернул, явно опасаясь неудобных вопросов.

Добавим, что сегодня консульство США в Екатеринбурге традиционно не работает в честь Дня независимости.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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