В Краснотурьинске 400 осужденных вышли на флешмоб против наркотиков (ВИДЕО)

В ИК-16 осужденных, в том числе ВИЧ-инфицированных, вывели на флешмоб, направленный против наркотиков.

Во флешмобе приняли участие более 400 осужденных, практически вся колония – сообщили в ГУФСИН по Свердловской области. Флешмоб состоял из 5 музыкальных фрагментов разного жанра. Во второй части акции все осужденные женщины собрались на плацу в жилой зоне учреждения, чтобы выразить свою солидарность со всеми жителями планеты в борьбе с наркоманией.

Посмотреть на довольно странную акцию можно на нашем видео.

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый день»

Краснотурьинск. Другие новости 04.07.17

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