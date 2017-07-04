В Екатеринбурге суд выпустил на свободу соратника Росселя – экс-девелопера Кретова

Свердловский областной суд по результатам апелляции отменил приговор Чкаловского райсуда Екатеринбурга в отношении Николая Кретова, который являлся одним из самых влиятельных бизнесменов во времена губернаторства Эдуарда Росселя. Об этом NDNews.ru сообщили сегодня в канцелярии Дворца правосудия.

В декабре прошлого года Кретов был признан виновным в мошенничестве и преднамеренном банкротстве и взят под стражу. Его отправили в колонию общего режима на четыре года. Поводом для разбирательства стала покупка акций компании «Линкор» – сделка была совершена между Кретовым и его бизнес-партнером Олегом Мироновым. После этого компания была признана банкротом. При этом Кретов, по версии следствия, заработал свыше 250 млн рублей.

Стоит напомнить, что во времена Росселя Кретов строил аквапарк «Лимпопо», ТЦ «Екатерининский» и «Кит». Учитывая отмененный приговор, Кретова отпустили на свободу.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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