Вторник, 4 июля 2017, 10:33 мск

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С директором СУМЗа судится природоохранная прокуратура – ведомство считает, что ему незаконно предоставили земельный участок под коттедж

С директором СУМЗа судится природоохранная прокуратура – ведомство считает, что ему незаконно предоставили земельный участок под коттедж

В Ревде подан иск в отношении директора СУМЗа Багира Абдулазизова.

Как передает корреспондент NDNews.ru, свердловский межрайонный природоохранный прокурор подал иск в отношении топ-мененджера УГМК, поскольку считает, что местный муниципалитет незаконно предоставил ему земельный участок под строительство коттеджа. До этого Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила в Ревде многочисленные нарушения законодательства при содержании городских лесов, допущенные местной администрацией.

По мнению прокуратуры, документы территориального планирования городского округа не всегда учитывают границы городских лесов. В результате земельные участки в лесах попали в жилую зону, в производственную зону, на земли сельхозугодий и земли сельскохозяйственного назначения, в зону объектов транспортной инфраструктуры, в зону общего пользования, где разрешено возведение объектов капитального строительства, а также иных сооружений.

Отметим, что рассмотрение иска по существу в отношении директора СУМЗ ожидается в сентябре.

Июль 04, служба информации РИА «Новый День

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