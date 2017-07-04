В Екатеринбурге директор фирмы по продаже авто с пробегом обманул клиентов на 5,6 млн

В Екатеринбурге будут судить директора компании по продаже поддержанных машин по обвинению в растрате. Коммерческая структура забирала деньги от проданных авто себе.

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых окажется учредитель и директор ООО «АвтоЛайф». Бизнесмен арендовал на рынке «Академический» место, где продавал авто с пробегом. Предприниматель обещал клиентам помочь реализовать их машины при условии получения фирмой процента от сделки. Цена посредничества составляла порядка 15 тысяч рублей. В действительности все вырученные средства коммерсант забирал себе, сообщают в прокуратуре Свердловской области.

В надзорном ведомстве приводят в пример две сделки – когда продали Mazda 6 и Nissan Qashqai за 670 тысяч рублей каждую. Клиенты своих денег так и не дождались. Всего, по версии следствия, коммерсант обманул 17 клиентов на 5,6 миллионов рублей. Сейчас его уголовное дело передано в Ленинский районный суд. Предпринимателю грозит до 10 лет колонии.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

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