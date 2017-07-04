Дело Юрия Демина, обвиняемого в избиении фотографа в 2009 году, начал рассматривать ЕСПЧ (ВИДЕО)

Дело Юрия Демина, которому восемь лет назад было предъявлено обвинение в том, что он несколько раз ударил по лицу фотографа Юрия Баска, начал рассматривать Европейский суд по правам человека.

Согласно материалам суда, дело было коммуницировано 15 мая 2017 года, и сейчас, благодаря действиям агентства «Сутяжник», суд начал рассмотрение дела «Юрий Басок против России». В данном случае речь идет о возможной выплате компенсации со стороны Юрия Демина фотографу, который получил со стороны лица, похожего на руководителя областного ГИБДД, несколько ударов по лицу, за то, что сделал снимок, где видно, что автомобиль начальника ГИБДД припаркован в неположенном месте.

Напомним, согласно заявлению пострадавшего, 8 января 2009 года начальник ГИБДД ГУВД по Свердловской области Юрий Демин нарушил правила дорожного движения (припарковался на пешеходном переходе) в Екатеринбурге в районе Октябрьской площади, 2. Этот факт пытался снять на фотокамеру журналист Юрий Басок, за что, как он утверждает, получил несколько ударов по камере, в глаз и в шею от нарушителя ПДД, предположительно, от Демина. Фотокамера сломалась.

21 декабря 2009 г. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого Демина Ю.А. в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения. Мнения Баска никто не спросил. Все судебные инстанции, в том числе Конституционный суд, утвердили практику прекращения уголовных дел без учета мнения потерпевших и возмещения ущерба и убытков.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

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