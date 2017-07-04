На Урале посадили мужчину, который задушил 88-летнюю бабушку из-за 400 рублей

Грабителя из Белоярского района отправили в колонию на 16 лет за зверское преступление. Мужчина задушил престарелую женщину, которая отдала ему 400 рублей – больше у старушки не нашлось.

Убийство было совершено в ночь с 16 на 17 октября прошлого года. Подвыпивший Роман Калмыков подошел к дому пенсионерки 1928 года рождения в селе Некрасово и потребовал дать деньги в долг. Пенсионерка отказала, Калмыков затащил ее в дом и отвесил три пощечины. Пожилая женщина от ударов упала на кровать и, испугавшись, отдала мужчине 400 рублей. Калмыкову сумма показалась недостаточной, и он задушил пенсионерку, перекрыв руками рот и нос. Обнаружила пожилую женщину социальный работник, которая пришла навестить ее. Мужчину задержали на следующий день, он пытался на автобусе уехать в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Калмыкова судили по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), п. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем»). Свердловский областной суд назначил Роману Калмыкову наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор суда не вступил в законную силу.

Белоярский район, служба информации РИА «Новый День»

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