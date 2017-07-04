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Новым начальником полиции Екатеринбурга станет силовик с Эльмаша

Новым начальником полиции Екатеринбурга станет силовик с Эльмаша
Фото с официального сайта ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге в ближайшее время будет официально объявлено о назначении нового начальника городской полиции. По данным NDNews.ru из собственных источников в правоохранительных органов, им станет Сергей Кулагин. До последнего времени он руководил ОП №14 «Эльмашевский». В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области обещают прокомментировать назначение позже.

Напомним, прежний начальник УМВД по Екатеринбургу, полковник Игорь Трифонов сейчас является министром внутренних дел Карачаево-Черкесии. Он ушел на эту должность в июне.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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