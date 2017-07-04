Новым начальником полиции Екатеринбурга станет силовик с Эльмаша

В Екатеринбурге в ближайшее время будет официально объявлено о назначении нового начальника городской полиции. По данным NDNews.ru из собственных источников в правоохранительных органов, им станет Сергей Кулагин. До последнего времени он руководил ОП №14 «Эльмашевский». В пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области обещают прокомментировать назначение позже.

Напомним, прежний начальник УМВД по Екатеринбургу, полковник Игорь Трифонов сейчас является министром внутренних дел Карачаево-Черкесии. Он ушел на эту должность в июне.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

На Урале посадили мужчину, который задушил 88-летнюю бабушку из-за 400 рублей. / Дело Юрия Демина, обвиняемого в избиении фотографа в 2009 году, начал рассматривать ЕСПЧ (ВИДЕО). / ФК «Урал» объявил о старте продаж билетов на первый матч сезона. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»