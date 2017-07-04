В Екатеринбурге по факту рождения ребенка у 13-летней школьницы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»). Об этом NDNews.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

По информации ведомства, 24 июня 2017 года в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о том, что девочка родила сына. Чтобы у следователей было больше полномочий для выяснения всех обстоятельств преступления, предшествовавшего рождению малыша, и возбудили дело. Сейчас следователи проводят опросы родственников и знакомых школьницы, ее учителей и других свидетелей. Назначен ряд медицинских экспертиз, затребована и анализируется необходимая для расследования документация. Главным образом – устанавливается отец ребенка.

Ему может грозить наказание до десяти лет лишения свободы. Кроме того, следователи продолжают проверку в отношении сотрудников органов системы профилактики, в чьих действиях, возможно, есть халатность или бездействие. Ранее сообщалось, что мать 13-летней девочки скончалась, отец вместе с несовершеннолетней дочерью не проживает.

В настоящее время ребенка у девочки забрали соцработники и передали его врачам одной из городских больниц.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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