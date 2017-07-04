На перекрестке Бардина – Серафимы Дерябиной перевернулся грузовик с персиками (ВИДЕО)

В Екатеринбурге перевернулся грузовик, перегруженный фруктами.

Как передает корреспондент NDNews.ru, грузовик Foton вез не меньше трех тонн продукции. В основном это персики, яблоки и картофель. При повороте на Бардина грузовик занесло на бок, и он перевернулся. Содержимое кузова выпало на дорогу. Пострадал водитель – его увезла скорая. Между тем к перевернувшемуся «Фотону» вскоре подъехала другая фура, куда уроженцы Средней Азии сейчас бодро перегружают фрукты.

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Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук

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