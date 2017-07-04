Мэрия Екатеринбурга запретит парковку возле «Хаятта»

Дорожные службы Екатеринбурга закроют еще одну центральную улицу для парковки автомобилей. По информации транспортного комитета, с 28 июля будут установлены специальные знаки у гостиницы «Хаятт» на улице Бориса Ельцина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, запрет на остановку автомобилей вводится для повышения безопасности жителей и пропускной способности улицы.

Также с 26 июля дорожники установят знаки «Остановка запрещена» на двухстороннем участке улицы Кулибина – от Студенческой до Комсомольской. Как пояснили в администрации города, парковку на этой улице уберут по многочисленным обращениям жителей.

Кроме того, во втором полугодии запрет на остановке и стоянки транспорта будет действовать на всех улицах, прилегающих к Центральному стадиону.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

Епархия и медники решили провести праздник на Плотинке вслед за защитниками Городского пруда. / На перекрестке Бардина – Серафимы Дерябиной перевернулся грузовик с персиками (ВИДЕО). / По факту рождения ребенка у 13-летней школьницы возбуждено уголовное дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»