Суд взыскал с УК более 95 тысяч рублей за упавшее на машину дерево

В Екатеринбурге суд взыскал с управляющей компании более 95 тысяч рублей за упавшее на машину дерево.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе Свердловского областного суда, в июле 2016 года житель Екатеринбурга припарковал на улице Донбасской автомобиль «Субару Форестер». Через некоторое время в районе разыгралась непогода. Стоявшее рядом с машиной дерево, не выдержав порывов шквалистого ветра, рухнуло на нее и сильно повредило. Владелец обратился с заявлением по факту инцидент в полицию. Как позже установили эксперты, стоимость восстановительного ремонта составила 131 707 рублей.

Автовладелец обратился в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к управляющей компании – ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» о возмещении ущерба, причиненного в результате повреждения машины. В ходе разбирательства было установлено, что ранее у дерева была убрана крона и оно было подготовлено к спиливанию, но распоряжения о спиле от районной администрации не поступало. В итоге суд удовлетворил требования истца частично. С закрытого акционерного общества было взыскано 95 248 рублей.

Представитель ответчика не согласился с решением райсуда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, возмещать ущерб должна и обслуживающая организация соседнего многоквартирника на Донбасской, 36, так как дворовая территория с упавшим деревом находится и в ее пользовании. Кроме того, автомобиль истца был припаркован в не предусмотренном для стоянки месте – на проезжей части.

Суд апелляционной инстанции признал эти доводы несостоятельными, так как никаких доказательств в подтверждение этих аргументов представлено не было. Более того, ответчик в суде первой инстанции утверждал, что дерево имело отметку о спиле, поэтому парковаться возле него было нельзя. Следовательно, ответчик не оспаривал, что именно на нем лежала обязанность следить за надлежащим состоянием дерева. В итоге суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда в силе.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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