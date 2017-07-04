«Не так эмоциональна, как в США»: текст присяги гражданина РФ одобрен комитетом Госдумы

Сегодня, 4 июля, комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил проект текста присяги для иностранца, вступающего в гражданство РФ.

Как сообщили в пресс-службе Госдумы, открывая заседание комитета, его председатель Павел Крашенинников сообщил, что «накануне окончательный вариант текста присяги был подписан всеми руководителями фракций». Всего в Комитет поступило 93 проекта. Дальнейший отбор прошли 10 вариантов, из которых путем рейтингового голосования были выделены 3 текста. Позже в ходе совещания у председателя Государственной Думы было принято консолидированное решение представителями всех фракций выработать на основе предложенных вариантов общий текст, который звучит следующим образом:

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь:

– соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан;

– исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества;

– защищать свободу и независимость Российской Федерации;

– быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Члены Комитета поддержали вариант поправки, планируется, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении на пленарном заседании 12 июля.

Для сравнения предлагаем ознакомиться с текстом клятвы нового гражданина США:

«Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня;

что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних,

что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам;

что я с оружием в руках буду сражаться на стороне Соединенных Штатов,

когда я буду обязан сделать это по закону; что я буду выполнять гражданскую работу, когда я буду обязан делать это по закону; и что я произношу эту присягу открыто, без задних мыслей или намерения уклониться от её исполнения. Да поможет мне Бог».

По мнению руководителя Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, произведение отечественных законотворцев более современно. «Форма клятвы нового гражданина США достаточно архаична, так как написана она была много лет назад. Она звучит более пафосно и эмоционально, к тому же присутствует призыв к некоему божьему промыслу. Между тем наша клятва понятна, лаконична и написана на современном языке. В строке «клянусь быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции» уже включены все необходимые смыслы, нет необходимости ее перегружать». По мнению Гагарина, не стоило идти на поводу у тех граждан, которые предлагали включить в клятву гражданина РФ аналогичное американскому требование «отречься» от верности прежней родине. «Не стоит наращивать эмоциональный накал. С одной стороны, это вызовет ерничанье у граждан, которые постоянно ерничают – например, над понятием «духовных скреп». С другой стороны, если человек уже принял решение стать гражданином России, нет необходимости заставлять его бить лишние поклоны», – считает эксперт.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 04.07.17

Театральный фестиваль «Коляда plays 2018» пройдет зимой. / Не пугайтесь: «письма счастья» от налоговой придут из Кемерово и с новой строчкой. / Жильцы разрушенных ураганом домов в Старотукинске так и не получили компенсацию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»