СКР ведет проверку из-за падения девушки с 10-метрового аттракциона

В Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту инцидента во время соревнований по силовому экстриму «Неделя мужества».

Как передает корреспондент NDNews.ru, организаторы мероприятия устроили для всех желающих аттракцион свободного падения, где без страховки можно было прыгнуть на воздушную подушку с желаемой высоты. Вечером 4 июля аттракцион пришелся по душе посетителям, но одна из участниц не справилась с волнением. «Во время падения она зацепилась рукой за поручень. Из-за этого ее крутануло, в результате девушка упала с 10-метровой высоты и приземлилась мимо подстеленной на земле подушки», – приводит слова очевидцев «КП-Екатеринбург». К счастью, упавшая выжила.

Этим инцидентом заинтересовались следователи. По сообщению пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, по факту происшествия проводится проверка. «Следователем выясняются все обстоятельства случившегося, опрашиваются очевидцы, владельцы аттракциона, планируется истребовать соответствующую документацию относительно организации услуг населению в виде работы указанного аттракциона. В ходе проверки также планируется провести судебную медицинскую экспертизу пострадавшей в целях установления степени тяжести вреда здоровью», – отмечают в ведомстве. Не исключено, что по итогам проверки будет возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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