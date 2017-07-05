Заведующую детсадом из Екатеринбурга будут судить за мошенничество с зарплатой

Заведующая бюджетным детсадом в Екатеринбурге через подставное лицо вывела 120 тысяч рублей. Женщину будут судить по статьям за мошенничество и служебный подлог, уголовное дело передано в суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, на нарушении закона попалась бывшая заведующая МБДОУ «Детский сад № 204». По версии следствия, преступление совершалось с августа 2014 года по апрель 2015 года. Предприимчивая женщина нашла подставное лицо, подписала документы о приеме его на работу и начала ежемесячно переводить зарплату и премии этому «работнику», который по факту в садике не работал. Таким образом из городского бюджета она вывела 120 тысяч рублей. Деньги женщина потратила на свои нужды.

Как уточнили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, в отношении екатеринбурженки были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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