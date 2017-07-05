Судебные приставы передали банку потерянный должником три года назад «Мерседес»

У жителя Екатеринбурга за долги перед банком изъяли немецкий автомобиль «Мерседес», который должник уже три года считал потерянным.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе областного УФССП, в мае 2017 года было возбуждено исполнительное производство в отношении должника об обращении взыскания на заложенное имущество – автомобиль «Мерседес Бенц Е-220». Взыскателем по данному производству является банк.

На приеме у судебного пристава-исполнителя должник пояснил, что автомобиль он потерял при следующих обстоятельствах. В мае 2014 года мужчина уехал из города на неопределенный срок, а машину оставил своему знакомому, попросив присматривать за ней и обслуживать. В сентябре 2014 года «Мерседес» сломался. Знакомый должника отогнал машину в автосервис, а спустя месяц скоропостижно умер.

Должник долго пытался найти свою машину и автосервис, в котором она находилась, но удалось ему это только спустя полтора года. Затем он попытался забрать свой автомобиль, но все было безуспешно. В сервисе ответили: «Пригнал не ты, хочешь забрать – плати». С него потребовали 90 тысяч рублей (50 тысяч – за ремонт и 40 тысяч – за стоянку возле сервиса). Поскольку таких денег у хозяина авто не было, он решил, что с машиной ему придется расстаться. Так и вышло, но в автосервисе иномарка не осталась: за ней приехали судебные приставы совместно с представителем банка-кредитора. Убедившись, что искомая машина действительно там находится, приставы показали хозяину автомастерской исполнительный лист, после чего заложенное имущество было беспрепятственно передано представителю банка.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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