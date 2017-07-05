Решение по апелляции на приговор Руслану Соколовскому вынесут 7 июля

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор видеоблогеру Руслану Соколовскому, осужденному на 3,5 года лишения свободы условно за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Решение по жалобе вынесут через два дня.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в ходе заседания адвокаты блогера Алексей Бушмаков и Станислав Ильченко потребовали оправдать своего подзащитного, поскольку в его действиях не было состава преступления. Также они указали на процессуальные нарушения, допущенные во время суда первой инстанции – им, в частности, было отказано в приобщении к материалам судебного следствия альтернативной экспертизы видеороликов Соколовского. А та, что вошла в уголовное дело, была составлена ангажированными экспертами, которые по факту не установили конкретных признаков экстремизма. Зато Соколовского обвинили и осудили за отрицание Бога, хотя по конституции РФ любой гражданин имеет право на свое мнение. Сторона защиты при этом не была извещена о назначении следствием комплексной экспертизы.

Вместе с тем, суду сегодня были представлены материалы, характеризующие Соколовского, – справка о том, что он устроился на работу видеокорреспондентом в одно из информационных агентств Екатеринбурга. Редактор лестно относится о новом сотруднике, отмечая, что юноша повзрослел и его видеоролики стали более сдержанными. Также юноша начал снимать квартиру на Ботанике и получил временную прописку. Адвокаты также отметили, что Соколовский провел за решеткой почти год, и 3,5 года колонии, пусть даже условно, – чересчур суровый приговор.

Прокурор Екатерина Калинина в своем выступлении выразила мнение, что приговор необходимо оставить в силе. По ее мнению, квалификация преступных действий Соколовского была сделана в четком соответствии с законом, серьезных «проколов» в работе следствия не было.

Выслушав стороны, судья объявила перерыв в заседании. Решение апелляционной коллегии будет оглашено 7 июля в 12 часов.

Напомним, 11 мая Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в оскорблении чувств верующих, возбуждение ненависти, а также незаконном обороте специальных технических средств. Суд также обязал блогера удалить все видеоролики, оскорбляющие чувства верующих, которые им были выложен в интернет, и запретил участвовать в массовых мероприятиях.

Молодой человек выкладывал в интернете собственные видеоролики, в которых размышлял на религиозные темы. В одном из роликов Соколовский ловил покемонов в Храме-на-Крови. Дело Соколовского получило большой общественный резонанс.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что приговор Соколовскому обусловлен не ловлей покемонов в церкви, а другим уголовным составом, связанным с экстремизмом. Омбудсмен считает, что резонансные фразы в вердикте, касающиеся отрицания блогером существования основателей христианства и ислама, касаются нецензурной лексики, в которой он это отрицание выражал. Москалькова напомнила, что при вынесении приговора суд учел мнение экспертов, которые подтвердили признаки экстремизма в словах Соколовского в его видеороликах, ставших предметом уголовного разбирательства.

Следователь Верх-Исетского отдела Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Антон Досмагамбетов, расследовавший дело Соколовского, получил повышение. Он перешел на службу в региональное СУ СКР, в отдел по расследованию особо важных дел в должности полковника.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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