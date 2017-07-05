На праздновании Дня города в Екатеринбурге введут 5 безалкогольных зон

Сити-менеджер Александр Якоб подписал постановление о подготовке празднования 294-летия Екатеринбурга. В документе прописаны границы территорий, где во время народных гуляний будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Как передает корреспондент NDNews.ru, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, запланированы в уральской столице с 5 по 23 августа. В постановлении за подписью Якоба говорится, что алкоголь в рознице не будет продаваться за два часа до, во время и в течение часа после праздничных действий. Определены и границы безалкогольных зон. Всего их пять.

5 августа это парк «Таганская слобода» (Бебеля – Таватуйская – Техническая). 17 августа «сухой закон» будет введен на площади Обороны (на Луначарского от Тверитина до Декабристов и на Тверитина от Луначарского до Бажова), 18 августа – в парке Архипова (Академика Бардина – проезд Решетникова – Амундсена). Во время основных торжеств 19 августа спиртное нельзя будет приобрести в ларьках и магазинах в центральной части Екатеринбурга – в квадрате улиц Московская – Малышева – Карла Либкнехта – Никонова – переулок Красный – Челюскинцев. Также в этот день безалкогольной зоной определен Сад Вайнера (Первомайская – Карла Либкнехта – Клары Цеткин – Тургенева).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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