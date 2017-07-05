Составлен рейтинг самых популярных мультиков этого лета

Телеком-эксперты составили рейтинги самых популярных мульсериалов и фильмов этого лета. По-прежнему в фаворе у детей «Маша и Медведь», а на верхние строчки топа полнометражек попали мультики о монстрах.

Рейтинг составлен на основе данных приложения «МегаФон.ТВ», в котором после обновления весь детский контент собран в отдельном разделе. «Этим летом больше половины россиян планируют отправиться в путешествие. Выбранные направления предполагают длительное нахождение в дороге, которую тяжелее всех, как известно, переносят дети. Облегчить поездку поможет приложение «МегаФон.ТВ». В нем собраны самые интересные мультфильмы и сериалы, которые можно смотреть онлайн или сохранять на мобильное устройство, например, для просмотра в самолете», – прокомментировал директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

Топ-5 мультсериалов:

1. «Щенячий патруль».

2. «Маша и Медведь».

3. «Губка Боб-квадратные штаны».

4. «Черепашки-ниндзя», 3 поколение.

5. «Приключения Ам-няма».

Топ-5 детских ТВ-каналов:

1. Карусель.

2. Детский.

3. Ginger HD.

4. Бэби ТВ.

5. Мульт.

Топ-5 полнометражных мультфильмов:

1. «Тролли».

2. «Монстр-траки».

3. «Босс-молокосос».

4. «Балерина».

5. «Кубо. Легенда о самурае».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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