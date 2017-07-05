В Нижнем Тагиле девочку засосало в глиняную яму с грязью

В Нижнем Тагиле спасатели помогли девочке, которую затянуло в яму с глиной и грязью на строительной площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувший вторник вечером на улице Алтайской. По рассказам очевидцев в социальных сетях, здесь находится стройплощадка, на территории которой оказалась девочка. Подросток наступил на яму, которую рабочие засыпали глиной и грунтом. Из-за дождей в эту массу добавилась вода.

У девочки засосало обе ноги, самостоятельно выбраться из западни она не смогла, стала звать на помощь. Случайные прохожие безуспешно пытались вытащить ее из ямы. Вскоре на место инцидента приехали сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила», которые помогли выбраться подростку. Тут же девочке оказали помощь медики скорой помощи. В ОМВД по Нижнему Тагилу сообщают, что к ним сообщений об инциденте не поступало.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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