«Не надо трясти революцией»: миллиардер Потанин заплатил за «новый взгляд» на 1917 год

Все новые и новые проекты реализуются в России по случаю 100-летнего юбилея революционных событий 1917 года. Спонсором одного из них стал долларовый миллиардер Владимир Потанин, который выделил грант в размере 2,7 млн рублей на проект «Музей в революции/революция в музее». Тематическое наполнение проекта – меняющееся отношение государства и общества к революции 1917 года, то, как эти изменения находили отражение в музейных экспозициях, и идеологические аспекты этой проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня проект был презентован на площадке Свердловского краеведческого музея в форме пресс-конференции. Идейный вдохновитель и научный руководитель проекта, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) Юлия Кантор рассказала о его сути: создать постоянно действующую площадку межмузейного диалога, объединяющую музейщиков, историков, преподавателей из разных регионов России. Она подчеркнула, что музеи всегда находились на переднем крае идеологии, но сейчас, когда государственной идеологии нет, следует проанализировать, как менялось отношение к этой теме, и какие полярные точки зрения существуют. В 2018 и последующих годах авторы проекта планируют продолжить его, взявшись за переосмысление темы Гражданской войны, интервенции, влияния русской революции на зарубежные страны и так далее.

По словам Юлии Кантор, поучаствовать в проекте хотели очень многие историки и музейные работники, но многим организаторы отказали, в том числе ряду докладчиков по истории чешского корпуса, известного своей жестокостью на Урале и в Сибири. «Мы столкнулись с тем, что многие заявленные доклады носили констатирующий характер. Это отметалось сразу. Мы отвергали просто описания экспозиций без анализа существующих тенденций», – заявила она, признав, что предпочтение отдавалось темам, которые в советское время были под запретом. Замдиректора Красноярского краевого краеведческого музея Татьяна Зыкова добавила, что «революции в музеях пока нет – пока предреволюционная ситуация». «Революцией станет полный отход от истории революции как истории ВКП (б), которая нам навязывалась», – считает Зыкова. Она вспомнила, что придя на работу в Красноярский музей в советское время, увидела в хранилище восемь запечатанных коробок с надписью «Не вскрывать!». Когда музейные работники спустя годы все-таки решились их открыть, они обнаружили документы, имеющие отношение к белому движению в Красноярском крае. Регион оказался одним из немногих, где эти архивы не были уничтожены.

Сейчас, по словам Зыковой, запретных тем в истории нет вообще и никаких коробок с надписью «не вскрывать» в музейных фондах после 1991 года не появилось.

«Не надо трясти революцией и партией, надо просто жить, как живут французы, – не ломая копья», – резюмировала Татьяна Зыкова. На что директор Свердловского краеведческого музея Наталья Ветрова возразила, что День взятия Бастилии до сих пор является во Франции национальным праздником. Наталья Константиновна также представила собственный подход к проблеме освещения революционных событий: «Мы постарались в своей выставке объективно показать судьбы и красных, и белых. И должна сказать, что и те, и другие в большинстве случаев были трагичными».

Добавим, что в то же самое время, как в краеведческом музее проходила эта пресс-конференция, состоялась экскурсия «Адреса революции», устроенная Музеем истории Екатеринбурга и Екатеринбургским центром по охране и использованию исторического и культурного наследия. Журналистам показали несколько домов, в которых революционеры печатали листовки и газеты, проводили собрания и скрывались от полиции.

Первым таким адресом стал дом купцов Афанасьевых на улице маршала Жукова, 3. В начале прошлого века его арендовал видный масон Лев Афанасьевич Кроль, позже эмигрировавший во Францию и продвигавший дело вольных каменщиков там. А пока он жил в Екатеринбурге, в его комнатах проходили встречи большевиков, в том числе гостил у Кроля и Яков Свердлов. Сейчас здание используется как хостел.

Следующий пункт на проспекте Ленина, 22, это дом купцов Ижболдиных. Известен он тем, что 22 марта 1905 года в нем заседал екатеринбургский комитет РСДРП – в тот вечер в доме собрались революционеры Шварц, Давыдов, Вайнер. Шварц, в отличие от будущего директора Верх-Исетского завода и секретаря местной торговой школы Вайнера, был опытным большевиком, присланным на Урал, чтобы создать местную большевистскую организацию после очередного полицейского разгрома. Интересно, что Ижболдины были почетными гражданами Екатеринбурга, но, по всей видимости, сочувствовали делу революции. Сейчас здание переживает не лучшие времена – у него восемь собственников, которые никак не могут договориться даже о такой мелочи, как ремонт подтекающей кровли.

В соседней постройке, которая тоже относится к дому Ижболдиных, на Хохрякова, 1, была конспиративная квартира. «Сложно говорить, почему купцы помогали революционерам. Но вообще было много сочувствующих, в том числе из состоятельных горожан», – прокомментировал представитель Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков.

Совсем рядом, на проспекте Ленина, 20, находится дом мещанки Салминой. Типичный образец городской усадьбы конца XIX века, построенный в т.н. кирпичном стиле. В начале ХХ века здесь располагалась типография Галина-Ершова. Именно здесь, кстати, были отпечатаны со второго по восьмой номера «Уральского рабочего». «Жаркое время было – шли выборы в Госдуму. И трудно было найти место для типографии. Самое простое – присоседиться к легальной. Каким-то образом социал-демократы в 1907 году нашли подход к владельцам этой типографии. По некоторым данным, директор якобы просто не знал, что печатается по ночам. Возможно, он тоже сочувствовал революционерам. По другим данным, тут работал агент большевиков Бертенев, который, возможно, за мзду договаривался со сторожем», – рассказал Бурденков.

Наконец, на Ленина, 16, где сейчас находится стоматологическая поликлиника медицинского университета, была усадьба купца Шарова, позднее переделанная под торговую школу, в которой работал Вайнер. По слухам, там же находилась и явочная квартира.

«Проблема в том, что в то время, когда он тут работал, с 1913 года, в Екатеринбурге не было комитета РСДРП, а только отдельные маленькие группки. И было ли это место действительно подпольной явкой или же это фальсификация советских историков, неизвестно. По крайней мере, фактов, свидетельствующих о том, что это была явка, нет», – рассказал представитель Музея истории Екатеринбурга.

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