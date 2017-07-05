В аэропорту Кольцово умер пассажир, прилетевший из Грузии

В Екатеринбурге следователи проводят проверку по факту ЧП в аэропорту Кольцово, где накануне вечером скончался пассажир, прилетевший из Грузии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смерть мужчины констатировали в медпункте воздушной гавани. Известно, что гражданин Грузии прибыл в Екатеринбурге рейсом U6-2638 из Батуми. По предварительной информации, во время перелета он не жаловался на ухудшение состояния здоровья.

В настоящее время сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СУ СКР по Свердловской области ведут проверку, в ходе которой выясняют все обстоятельства ЧП. В ведомстве уточняют, что опрашиваются медицинские работники Кольцово, а также экипаж самолета, на котором прилетел мужчина. Кроме того, предстоит установить точную причину его смерти.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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