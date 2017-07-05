В Карпинске пропала 16-летняя девушка из детского дома (ФОТО)

Отдел полиции №32 МО МВД России «Краснотурьинский» разыскивает несовершеннолетнюю воспитанницу Карпинского детского дома Александру Романову 2001 года рождения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, первого июля девушка самовольно покинула территорию детского дома. Приметы Александры: рост около 160 см, плотного телосложения, лицо овальное, волосы темные прямые, глаза темные, губы толстые.
Была одета: лосины телесного цвета, цветная вязаная кофта, «балетки» черного цвета.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят обращаться в отдел полиции Карпинска по телефонам: 8(34383)3-34-33, 3-40-79.
Карпинск, Служба информации РИА «Новый День»
Карпинск. Другие новости 05.07.17
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