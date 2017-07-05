«Облкоммунэнерго» научило первоуральских бизнесменов, как быстрее присоединиться к электросетям

Сегодня в Первоуральске прошел очередной семинар по порядку подключения к электроснабжению предприятий малого и среднего бизнеса. Это второе обучающее мероприятие, которое энергетики проводят в рамках Дорожной карты по реализации Целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Ее главная задача – сократить сроки присоединения к энергоинфраструктуре до 90 дней.

«Первый такой семинар прошел в Нижнем Тагиле. И там, и здесь мы проводим мероприятия при поддержке городских властей, которые, кстати, являются наряду с сетевыми компаниями полноправными участниками процесса по сокращению сроков. На муниципалитеты заведено очень много согласительных и разрешительных процедур, без оптимизации которых нам 90-дневное подключение не выполнить. На таких встречах мы обсуждаем слабые места, вместе ищем пути решения. Тем более, что время не ждет – поставленную президентом задачу мы обязаны выполнить до конца этого года», – рассказала заместитель главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Наталья Пыжьянова.

В каждой территории, а у «Облкоммунэнерго» их 38, свои «проблемные узлы». В Первоуральске это, касается, в первую очередь, соблюдения сроков выполнения муниципальных регламентов. Сегодня многие согласительные процедуры слишком затянуты, контрольные параметры – а это совокупно 67 дней – часто нарушаются.

«Сегодня первая и главная задача муниципальных властей – привести свои регламенты в соответствие с дорожной картой. Второе – научиться строго выдерживать заданные параметры и сроки. Технологическое присоединение – последовательный, многоэтапный процесс. Это как цепная реакция. Как только по срокам выпадает хотя бы один этап – сдвигается все остальное», – пояснила Наталья Пыжьянова.

Напомним, что Целевая модель «Технологическое присоединение к электросетям» – одна из 12, принятых правительством России. Ее основная цель – упростить условия ведения бизнеса, в основном малого и среднего. Все процессы рассчитаны на сокращение сроков присоединения заявителей энергопринимающих устройств с мощностью от 15 до 150 кВт. Контрольный показатель – подключение к сетям в течение 90 дней – должен быть достигнут к концу 2017 года.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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