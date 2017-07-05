Первоуральские дачники выхаживают стаю диких утят (ВИДЕО)

В селе Новоалексеевское дачница выкармливает стаю маленьких утят, оставшихся без присмотра родителей. Как сообщает телекомпания «Интерра», Татьяна Мингалева обнаружила выводок утят две недели назад у местного пруда.

«Оказывается, вот на том озере уток стая, и она прилетала, здесь гнездилась. Охотник приходил с ружьем, и говорят, что три утки убил. А там-то, сейчас выясняли со сторожем, утята с мамами плавают, вот наши и остались без родителей», – рассказала женщина корреспонденту ТК «Интерра».

Татьяна Мингалева, и еще одна местная жительница, Полина Судоргина по очереди дежурят возле пруда, где плавают их подопечные. Кормят уток пять раз в день, и следят, чтобы на них не напали хулиганы или хищные птицы. Согласно рекомендациям, полученным от орнитологов, заботиться об утятах придется до августа.

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Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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