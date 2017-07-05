В Екатеринбурге замечен любопытный лисенок (ФОТО)

В Пионерском районе Екатеринбурга был замечен лисенок. «Сегодня на углу Учителей-Уральской возле магазина Кировский бегал лисенок. Очевидцы говорят, что маленький хищник был очень грязный и худой, он испугано озирался по сторонам и что-то грыз. Как он попал в город, и где он сейчас неизвестно», – сообщили в группе «Екатеринбург LIVE» в соцсети «Вконтакте».

В Екатеринбургском зоопарке рассказали, что поход зверя в город может быть связано с любопытством. «Лисы в это время года и чуть позже расселяются, они уже вывели потомство и ищут новые места обитания. Они живут рядом с городом, поэтому могут заходить на территорию людей в поисках еды или из любопытства. Не всегда лиса, которая пришла в город, – переносчик бешенства. Это можно понять по поведению. Бешеная лиса будет или чрезмерно агрессивна, или необычно ласкова. Если же она ведет себя обычно, то есть людей слегка опасается, ищет еду, то это абсолютно нормально, – рассказала научный сотрудник зоопарка Анна Постовалова. – Если лисенка будут подкармливать, он задержится, но выжить в городе для него будет сложно, потому что как только его перестанут кормить люди, добывать еду будет не всегда возможно. И враги лис – собаки – будут выгонять его отсюда. Так что, скорее всего, он вернется в свою среду обитания».

Фото «Екатеринбург LIVE» в соцсети «Вконтакте».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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