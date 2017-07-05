Житель Тугулыма в честь своих именин убил друга поленом

В Тугулыме местный житель убил своего собутыльника, использовав в качестве орудия преступления полено.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКР по Свердловской области, подсудимый отмечал день рождения своего знакомого. Он распивал спиртное в компании приятелей в частном доме по улице Заречной. В ходе праздника у именинника произошел конфликт с одним из мужчин. Он несколько раз ударил своего оппонента руками по голове, а затем вооружился деревянным поленом и нанес им несколько завершающих ударов. От полученной травмы потерпевший через непродолжительное время скончался.

Именинник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Суд приговорил его на срок 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Полено было изъято как вещественное доказательство. Решением суда орудие преступления уничтожено.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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