Лимузин Бориса Ельцина выставили на продажу за 34 млн рублей

Житель Москвы выставил на продажу Mercedes Benz S-Classe Pullman, на котором, как утверждает владелец, в свое время ездил первый президент РФ Борис Ельцин. За президентский бронированный лимузин просят 500 тысяч евро.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в объявлении продавец сообщает, что это первый из 27 выпущенных Pullman в кузове VV140. Начальная стоимость продажи – 33 млн 837 тыс. 700 рублей.

«Автомобиль экспонировался на стенде Мерседес на Франкфуртском автосалоне в сентябре 1995 и был предназначен канцлеру Гельмуту Колю, однако он отказался от автомобиля и передал его своему другу Борису (Борису Ельцину), который пользовался им с конца 1995 года и до конца своих дней», – говорится в объявлении.

В данный момент автомобиль находится в частной коллекции. Продавец обещает показать все оригинальные документы из Гаража особого назначения. Машина, утверждает владелец, полностью исправна.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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