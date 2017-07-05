МЧС: на Свердловскую область идет очередной ураган

Свердловские спасатели вновь выступили с экстренным предупреждением из-за грядущей непогоды. Завтра на Средний Урал может обрушиться очередной ураган.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, по информации синоптиков, ночью и днем 6 июля в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, порывистый ветер до 25 м/с. То же самое было на Среднем Урале со 2 по 4 июня этого года. Тогда из-за шквалистого ветра были сорваны крыши сотен домов, повалены деревья, повреждены линии электропередачи, без света осталось более 100 тысяч человек. Ущерб от урагана составил свыше 170 млн рублей. Более 1,3 тысяч пострадавших потребовали компенсаций.

В связи с очередной непогодой подразделения МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности. Опасные метеоявления могут спровоцировать возникновение очередных ЧС. Не исключено, что снова выйдут из берегов реки, а сильный ветер поломает деревья и кровли зданий.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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