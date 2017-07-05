ПАО «Т плюс» подало 11 исков, в том числе к Распорядительной дирекции МУГИСО и полиции Лесного

ПАО «Т плюч» подало 11 исков о взыскании задолженности за тепло – среди ответчиков предприятие «Вектор», Уральский государственный архитектурный университет и Распорядительная дирекция МУГИСО.

В картотеке арбитражного суда зарегистрировано сразу 11 исков от ПАО «Т плюс» к предприятиям и организациям Свердловской области. Среди них ООО «Вектор», Архитектурный университет, Уралаэрогеодезия, ОМВД Лесной, ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО», ДОСААФ Свердловской области и ряда других.

Общая сумма исковых требований составила сумму порядка 9 миллионов рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 05.07.17

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