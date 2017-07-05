В Екатеринбурге автолюбители помогли задержать неадекватного водителя (ВИДЕО)

Накануне вечером на улице Серафимы Дерябиной горожане блокировали автомобиль Skoda, совершавший резкие маневры на дороге. Судя по поведению водителя, он был сильно пьян. Из невнятной речи мужчины прибывшие с полицией корреспонденты «Совы» смогли понять, что причиной попойки стала ссора с женой. Почему водитель в таком состоянии сел за руль, мужчина не пояснил. Наряд ГИБДД увез водителя на освидетельствование.

«Если сотрудники полиции установят, что гражданин, о котором идет речь, действительно находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и намеревался ехать на машине, то можно с уверенностью сказать, что люди, ставшими свидетелями такого преступного поведения, не только правильно поступили, но и предотвратили автокатастрофу. Если сведения подтвердятся, то к неадекватному водителю органами внутренних дел будут приняты меры – это лишение водительских прав. Вполне возможно, что после того, как водитель придет в нормальное состояние, он скажет спасибо, что его уберегли от серьезной беды», – прокомментировал инцидент Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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