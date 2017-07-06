Четверг, 6 июля 2017, 09:40 мск

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В Екатеринбурге возбудили дело о невыплате зарплаты в двух частных охранных структурах

В Екатеринбурге возбудили дело о невыплате зарплаты в двух частных охранных структурах

В Екатеринбурге по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы в двух частных охранных организациях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о ЧОП «Предел» и ЧОО «Сириус». По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки установлено, что в первой организации перед работниками образовалась задолженность по заработной плате в размере около 100 тысяч рублей, во второй – порядка 120 тысяч рублей. Предприятиями руководит один директор. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ («Нарушение сроков выплаты заработной платы»). Судя по всему, штраф не возымел действия на предпринимателя. Поэтому прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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